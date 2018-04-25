Trabzon’da doktora darp protesto edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir doktorun hasta yakını tarafından darp edilmesi protesto edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir doktorun hasta yakını tarafından darp edilmesi protesto edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde dün öğle saatlerinde Pediatri Anabilim Dalı Asistanı Dr. Mustafa Börekçi bir hasta yakını tarafından darp edildi. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Dr. Mustafa Börekçi’nin darp edilmesini protesto ederek, basın açıklaması düzenledi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sevi, yaptığı açıklamada, her türlü özveri ile çalışan sağlık personeline şiddetin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Sevi, meslektaşı Dr. Mustafa Börekçi’nin görevi başında saldırıya uğradığını belirterek, “Doktor arkadaşımız Cuma günü de aynı kişi tarafından saldırıya uğramış ama uğradığı fiziksel ve ruhsal travmaya rağmen hastaları mağdur olmasın diye çalışmayı tercih etmiştir. Darp eden şahıs dışarıda rahatça dolaşabildiği için bu üzücü olay tekrarlanmıştır. İnsanların aldıkları hizmetten memnun olmadıkları durumlar olabilir, yapacakları şey şiddete başvurmak değil, yetkili mercilere başvurmak olmalıdır” dedi.

“Gün artık şiddet olaylarını kınama günü değildir” diyen Sevi, “Toplumu genel olarak bu şiddet sarmalından çıkartmak için harekete geçilmelidir. Şiddetin sosyolojik, psikolojik temelleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmalı ve çözüm için gerekli tedbirler alınmalıdır. Şiddete prim vermeyen hukuki bir sistemin temelleri atılmalıdır. Sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalı ve şiddete başvuranlar cezalandırılmalıdır. Trabzon Tabipler Odası olarak hükümetimizden şiddet konusunda kınama mesajları yayımlanmasının yanında somut adımlar atmasını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.