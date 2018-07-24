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24 Temmuz 2018 Salı 12:37

Trabzon’da her gün 15 değişik noktada yol çalışması yapılıyor

Trabzon il genelindeki yol seferberliğine aralıksız olarak devam eden Büyükşehir Belediyesi, her gün 15 farklı noktada yol çalışması gerçekleştiriyor.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri asfaltlama ve betonlama çalışmalarının...

Trabzon'da her gün 15 değişik noktada yol çalışması yapılıyor
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Trabzon il genelindeki yol seferberliğine aralıksız olarak devam eden Büyükşehir Belediyesi, her gün 15 farklı noktada yol çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri asfaltlama ve betonlama çalışmalarının yanı sıra stabilize yollarda yol serme, bakım ve onarım çalışmaları ile taş duvar, menfez ve kanaval gibi sanat yapıları inşaatlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen bu çalışmalarla özellikle kırsal alanda heyelan ve dere taşkınları gibi olayların önüne geçilerek toplum güvenliği sağlanmış oluyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bozulan yollara da kısa sürede müdahale ederek gerekli çalışmaları ivedilikle yerine getiriyor.

Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi tarafından icra edilen çalışmalardan ötürü duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Araklı ilçesi Kalecik Mahallesi Muhtarı Şaban Şimşir, Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı (TRKEP) çalışmaları kapsamında Trabzon-Araklı Kalecik Mahallesi Zerdali Deresi Taşkın Kontrolü Uygulama Projesi nedeniyle bozulan yollarında Büyükşehir Belediyesince kısa sürede gerekli çalışmaların yerine getirildiğini ifade etti.
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