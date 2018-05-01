Trafiğe kapanan yollar nedeniyle turistler otellerine yürümek zorunda kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim bölgesinde yolların kapanmasıyla, turistler otellerine yürümek zorunda kaldı. Otelleri Taksim Meydanı’nda olan turistler ise, polis memurlarına rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim bölgesinde yolların kapanmasıyla, turistler otellerine yürümek zorunda kaldı. Otelleri Taksim Meydanı’nda olan turistler ise, polis memurlarına rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Dolapdere Caddesi’nden Taksim’e çıkan Yedikuyular Caddesi girişi de araç trafiğine kapatılarak, yaya geçişine izin verildi. Yürüyerek Cumhuriyet Caddesi’nden Taksim Meydanı’na ulaşan turistler ise bariyerleri görünce valizleriyle geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanlarından kalacakları otellere gelen turistler yolların kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında görevli memurlar turistlere gerekli açıklamayı yaparak yürümeleri gerektiğini ifade etti. Otelleri, bariyerle çevirili olan bölgenin içinde olan turistler ise, polis memurlarına rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi.

Otellerin yoğun olduğu Talimhane’ye gitmek isteyen turistler bavullarıyla yürümek zorunda kaldı. Çocuklu turistlerin bavullarıyla yürümekte güçlük çektiği görüldü.