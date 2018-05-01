GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 12:02

Trafiğe kapanan yollar nedeniyle turistler otellerine yürümek zorunda kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim bölgesinde yolların kapanmasıyla, turistler otellerine yürümek zorunda kaldı. Otelleri Taksim Meydanı’nda olan turistler ise, polis memurlarına rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi.

Trafiğe kapanan yollar nedeniyle turistler otellerine yürümek zorunda kaldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim bölgesinde yolların kapanmasıyla, turistler otellerine yürümek zorunda kaldı. Otelleri Taksim Meydanı’nda olan turistler ise, polis memurlarına rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Dolapdere Caddesi’nden Taksim’e çıkan Yedikuyular Caddesi girişi de araç trafiğine kapatılarak, yaya geçişine izin verildi. Yürüyerek Cumhuriyet Caddesi’nden Taksim Meydanı’na ulaşan turistler ise bariyerleri görünce valizleriyle geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanlarından kalacakları otellere gelen turistler yolların kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında görevli memurlar turistlere gerekli açıklamayı yaparak yürümeleri gerektiğini ifade etti. Otelleri, bariyerle çevirili olan bölgenin içinde olan turistler ise, polis memurlarına rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi.

Otellerin yoğun olduğu Talimhane’ye gitmek isteyen turistler bavullarıyla yürümek zorunda kaldı. Çocuklu turistlerin bavullarıyla yürümekte güçlük çektiği görüldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku