Trafik eğitim Merkezi minik konuklarını bekliyor

Çocuklara trafik kuralları hakkında ücretsiz eğitim imkanı sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi, baştan aşağı yenilendi.

Yenilenen haliyle kapılarını açan Merkez’de miniklere erken yaşta trafik kuralları öğretiliyor. Kurtuluş Parkı içerisinde 3 bin metrekarelik alana kurulu Trafik Eğitim Merkezi’nde çocuklara uygulamalı olarak trafik eğitimi veriliyor.

43 bin çocuk eğitimini aldı

Hizmete girdiği 1998 yılından beri okul çağındaki çocuklara trafik kurallarını öğreten Merkezde, bugüne kadar 43 bin çocuğa trafik eğitimi verildi. Öğrencilerin ücretsiz olarak yararlandığı merkezde; alt ve üst geçitten yaya geçidine, iki şeritli yollardan trafik lambalarına kadar tüm trafik düzeni gerçeğiyle birebir aynı tasarlandı.

Eğitim binası, pist asfaltı, kaldırımları, döner-ışıklı ve ışıksız kavşakları, yaya geçitleri ve trafik levhalarının baştan sona yenilendiği merkeze, okullardan yoğun talep geliyor.

Minyatür Ankara trafiği ve düzeni

Sokak ve caddeleriyle, kavşak ve köprüleriyle adeta minyatür bir Ankara’nın tasarlandığı Trafik Eğitim Merkezi’nde çocuklar, teorik ve uygulamalı eğitim sonrası akülü araçlarla trafiğe çıkıyor.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 35’er kişilik 2 grup şeklinde eğitim verilen Merkez’den, ilk ve ortaokullarda öğrenim gören tüm yaş grubundaki çocuklar yararlanabiliyor. Öğrencilerin merkezde eğitim alabilmeleri için okul yönetimlerinin, ‘507 15 38’ numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.

Teorik ve uygulamalı ders

Çocukların trafikle ilgili her şeyi eğlenerek öğrendiği Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nde, trafik eğitimi uzman eğitmenler eşliğinde veriliyor.

Trafik işaretlerini erken yaşta öğrenen çocuklar, teorik derslerden sonra uygulamalı eğitime geçiyor. Merkezde karşıdan karşıya geçerken yapılması gerekenler, sinyalizasyon kuralları hatta bisiklet kullanımına kadar tüm bilgiler veriliyor. Eğitimin son aşamasında ise minyatür parkurda akülü araçlarla direksiyon başına geçen minikler, sürücülerin uyması gereken kuralları da tek tek tatbik ediyor.

Okul binası, pazar yeri, üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar; trafik kurallarına özen göstermeyi, trafikte can güvenlikleri için neye dikkat etmeleri gerektiği ve insan hayatının ne kadar değerli olduğunu öğreniyor.

Minikler trafik eğitiminden memnun

Öğretmenleri eşliğinde Trafik Eğitim Merkezi’ne gelen çocuklardan 9 yaşındaki Aşkın Tuna Ay, eğitim sonrasında düşüncelerini, "Burada akülü arabalarla trafik eğitimi aldık ve çok eğlendik. Eğitim sonrasında da hediyeler aldık. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz" sözleriyle ifade etti.

Trafikte doğru ve yanlış bilgileri en ince detayına kadar öğrendiğini anlatan 9 yaşındaki Beren Başpınar da, "Öğretmenlerimle beraber buraya geldik ve trafik kurallarını, trafikte neler yapacağımızı tek tek öğrendik. Akülü arabaları da kullandık, çok keyifliydi" dedi.