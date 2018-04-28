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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:36

Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay, son yolculuğuna uğurlandı

Afrin’de görevliyken izne geldiği Mersin’de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
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Afrin’de görevliyken izne geldiği Mersin’de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, asıl görev yeri Tunceli’den sınır güvenliğini sağlamak için Afrin’e göreve giden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan (25), ailesini görmek için Mersin’in Tarsus ilçesine izne geldi. Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi üzerinde, astsubay arkadaşı Yemliha Kara ile birlikte 33 P 1832 plakalı otomobiliyle seyreden Mehmet Can Özkan, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil dereye uçtu. Kazada çok miktarda su yuttuğu belirlenen Özkan, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yemliha Kara’nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Bugün Özkan için Huzurkent Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Özkan’ın babası Alpaslan ve akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından baba Alpaslan, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

4 kardeş olduğu öğrenilen Mehmet Can Özkan’ın cenazesi, Huzurkent’te bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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