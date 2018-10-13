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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:55

Traktörü el birliğiyle kurtardılar

Sivas’ta topraklı çamura saplanıp mahsur kalan traktörü, köylüler el birliğiyle kurtardı.Sivas’ın Hafi ilçesine bağlı Sofular köyünde meydana gelen olayda çamurlu ve engebeli arazide ilerleyen traktör bir anda çamura saplandı. Uzun...

Traktörü el birliğiyle kurtardılar
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Sivas’ta topraklı çamura saplanıp mahsur kalan traktörü, köylüler el birliğiyle kurtardı.

Sivas’ın Hafi ilçesine bağlı Sofular köyünde meydana gelen olayda çamurlu ve engebeli arazide ilerleyen traktör bir anda çamura saplandı. Uzun süre kaldığı yerden çıkmak için uğraşan traktör sahibi başarılı olamadı. Traktörün engebeli arazide yan yatarak düşme tehlikesi yaşaması köylüleri harekete geçirdi.

Traktörün etrafında toplanan köy sakinleri düşme tehlikesi olan traktöre halat bağlayarak el birliğiyle çekti ve kaldığı yerden çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Uzun süre ter döken köy sakinleri traktörü saplandığı yerden çıkardı. Traktörün saplandığı çamurdan kurtarılmasına kadınlarda destek verdi.
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