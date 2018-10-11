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11 Ekim 2018 Perşembe 09:11

Traktörünü çalan hırsıza seslendi: "Vicdanın varsa traktörü geri getir"

Ankara’da yaşayan çiftçi Mehmet İpek, 27 gündür çalınan traktörünü arıyor. Traktörü çalan hırsıza seslenen İpek, "Vicdanı, merhameti, Allah korkusu varsa traktörümü getirmese bile ücra bir yere atsın" dedi.27 gün önce Pursaklar...

Traktörünü çalan hırsıza seslendi: 'Vicdanın varsa traktörü geri getir'
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Ankara’da yaşayan çiftçi Mehmet İpek, 27 gündür çalınan traktörünü arıyor. Traktörü çalan hırsıza seslenen İpek, "Vicdanı, merhameti, Allah korkusu varsa traktörümü getirmese bile ücra bir yere atsın" dedi.

27 gün önce Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Halim Sokak’ta çiftçi Mehmet İpek, 19 SL 831 plakalı traktörünü evinin önüne park etti. Sabah olunca dışarıya çıkan İpek, traktörünü bıraktığı yerde bulamadı. İpek’in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Traktörün kimliği belirsiz bir kişi tarafından 00.45 sıralarında çalındığı tespit edildi. Çaldığı traktörle kayıplara karışan hırsız, 27 gündür bulunamadı.

27 gündür traktörünü aradığını belirten Mehmet İpek, Kırıkkale’de çiftçilik yaptığını, orada elde ettiği mahsulü Ankara’daki mahallesinde yaşayan komşularına sattığını söyledi. 35 bin TL civarında zararı olduğunu kaydeden İpek, traktörünün en yakın zamanda bulunmasını istediğini dile getirdi. "Vicdanı, merhameti, Allah korkusu varsa traktörümü getirmese bile ücra bir yere atsın" diyerek hırsızlara seslenen İpek, traktörünü gören vatandaşların polis veya jandarmaya ihbarda bulunmasını istedi.
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