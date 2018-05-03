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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:23

Tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da tramvayda insanlık dersi veren gencin, yalın ayak olarak yürüdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını...

Tramvayda insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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SAMSUN (İHA) – Samsun’da tramvayda insanlık dersi veren gencin, yalın ayak olarak yürüdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.

Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp çocuğa giydirdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalın ayak devam etti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Öte yandan ayakkabılarını küçük çocuğa giydiren ve sergilediği örnek davranışla adeta insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan istasyonundan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor istasyonunda tramvaydan inerek yalın ayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaptığı insanlıkla gündem olan gencin, Irak uyruklu olduğu sanılıyor.
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