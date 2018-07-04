GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:09

Troya yılına UEDAŞ desteği

Kültür Bakanlığı tarafından 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesine UEDAŞ’tan destek geldi. “Trafolar Konuşuyor” projesi kapsamında UEDAŞ, Çanakkale’deki bir trafoya ‘Troya Yılı’ ile ilgili görsel çalışması yaptı.Çanakkale’deki...

Troya yılına UEDAŞ desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kültür Bakanlığı tarafından 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesine UEDAŞ’tan destek geldi. “Trafolar Konuşuyor” projesi kapsamında UEDAŞ, Çanakkale’deki bir trafoya ‘Troya Yılı’ ile ilgili görsel çalışması yaptı.

Çanakkale’deki Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınışının 20. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılı “Troya Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalara Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da yaklaşık 3 milyon aboneye kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (UEDAŞ) destek geldi. UEDAŞ’ın sosyal farkındalık projesi olarak sürdürdüğü “Trafolar Konuşuyor” projesi ile Çanakkale’de şehir merkezinde yer alan bir trafoya “Truva Atı” görseliyle giydirme gerçekleştirildi. 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Valiliğinin koordinasyonu ile Troya Antik Kenti’nin ve Çanakkale’nin uluslararası tanıtımlarına devam ediliyor. Yürütülen etkinliklere bölgenin elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ da katkı sağlayacak.

Trafolar sosyal mesaj veriyor

“Trafolar Konuşuyor” projesine 2017 yılında başlayan UEDAŞ, atıl konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak toplumun bilinçlenmesini hedefliyor. Böylelikle trafolardaki olumsuz yazıların ve tekdüzeliğin önüne geçilirken aynı zamanda sosyal mesajlar verilmesi sağlanıyor. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti sanatı ile yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da belirlenen 30 trafoda boyama çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumlarla da işbirliği yapılarak ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku