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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:28

TRT World ve TRT al-Arabiya’nın genel yayın yönetmenliğine Serdar Karagöz atandı

Türkiye’nin Uluslararası medyadaki en etkili yayın organları TRT World ve TRT al-Arabiya kanallarının genel yayın yönetmenliğine Serdar Karagöz atandı. İki kanal TRT uluslararası haber kanalları bünyesinde Serdar Karagöz tarafından yönetilecek.

TRT World ve TRT al-Arabiya'nın genel yayın yönetmenliğine Serdar Karagöz atandı
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Türkiye’nin Uluslararası medyadaki en etkili yayın organları TRT World ve TRT al-Arabiya kanallarının genel yayın yönetmenliğine Serdar Karagöz atandı. İki kanal TRT uluslararası haber kanalları bünyesinde Serdar Karagöz tarafından yönetilecek.

Türkiye’nin dış politika ve küresel siyaset alanında önde gelen gazetecilerinden olan Serdar Karagöz, 2014 yılında Daily Sabah gazetesini kurdu ve kuruluşundan bu yana gazetenin genel yayın yönetmenliğini yürüttü.

1981’de Sakarya’da doğan Karagöz, 2004’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünde lisansını tamamladı.

Karagöz, mezuniyetinin ardından meslek hayatına Avrupa Birliği fonları kapsamında çeşitli projelere danışmanlık yaparak başladı. Bu süre zarfında çeşitli AB projelerinde koordinatör, genel sekreter ve yönetici olarak görev aldı.

Karagöz, eğitim hayatına 2007 yılında Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans programı ile devam etti.

2008’de medya dünyasına Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yönetici adayı (MT) olarak başladı. Televizyon kanalları, mali işler, insan kaynakları, matbaa-dağıtım ve gazete yazı işleri gibi grubun tüm departmanlarında belli sürelerde çalışma imkanı buldu.

MT programı çerçevesinde ikinci yüksek lisans eğitimi için 2010’da ABD’ye giden Karagöz, New School University’de Medya Çalışmaları alanında da yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte ayrıca New York Times gazetesinin Syndication departmanında çalışmaya başladı.

Karagöz, 16 ay boyunca New York Times’da görev yapmasının ardından Turkuvaz Medya Grubu’na geri döndü.

Grup bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve New York temsilciliği yapan Karagöz, 2012’de A Haber televizyonunun ABD muhabiri oldu. Bu esnada Sabah gazetesi için de ABD gündemine dair köşe yazıları kaleme aldı.

Medyadaki dijitalleşme trendini yakından takip eden Karagöz, Sabah gazetesinin Amerika odaklı dijital versiyonu USAsabah.com’u da kurup yönetti.

2013’te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü sıfatıyla Türkiye’ye geri dönerek bir sene bu vazifede kaldı.

2014’ün Şubat ayında Daily Sabah gazetesini kuran Karagöz, genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Kısa süre içinde Türkiye’nin en çok okunan İngilizce gazetesi konumuna yükselen Daily Sabah’ı daha da ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüren Karagöz, gazetenin İngilizce’yle beraber Arapça, Almanca ve Rusça dijital versiyonlarını da 3 yıl içinde hayata geçirdi. Böylece Daily Sabah, dünya çapında büyük bir okuyucu kitlesine 4 dilde hitap eden küresel bir yayın kuruluşu haline geldi.

Karagöz, 15 Ekim 2018 itibariyle çalışmalarını TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni olarak devam ettirecek.
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