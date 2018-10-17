Trump: “ Suudi Arabistan önemli bir müttefikimiz ama ne olduğunu öğrenmek istiyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın önemli bir müttefiki olduğunu belirterek “Ama ben ne olduğunu, hatanın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Muhtemelen bu haftanın sonunda bunları öğrenmiş oluruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın önemli bir müttefiki olduğunu belirterek “Ama ben ne olduğunu, hatanın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Muhtemelen bu haftanın sonunda bunları öğrenmiş oluruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin soruları cevapladı. Trump, gelen sorular üzerine kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinden sonra Suudi Arabistan hükümeti ile olan ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun konu üzerine Suudi ve Türk yetkililer ile görüştüğünü belirten Trump, Suudi Arabistan’ın önemli bir müttefikleri olduğunu söyledi. Trump, “Suudi Arabistan ile İran’ı durduruyoruz” ifadelerini kullanarak, önceki hükümetin İran ile yaptıkları nükleer anlaşmasının saçma olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan önemli bir müttefik

Suudi Arabistan’ın müttefikleri olduğunun altını çizen Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’den askeri konular başta olmak üzere pek çok konuda satın alım gerçekleştirdiğini hatırlattı. Trump, “Bu siparişler ABD tarihindeki en büyük satışlar, hatta dünya tarihinde de öyle, olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Kaşıkçı mevzusunda ne olup bittiğini öğrenmek istediklerini belirten Trump, “Evet Suudi Arabistan önemli bir müttefikimiz ama ben ne olduğunu, hatanın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Muhtemelen bu haftanın sonunda bunları öğrenmiş oluruz, diye düşünüyorum. Mike Pompeo geri dönüyor ve onunla uzun bir konuşma gerçekleştireceğiz” dedi.

“Eğer böyle bir şey varsa Türkiye’den ses ve görüntü kayıtlarını istedik”

Türkiye’nin elinde Kaşıkçı’nın kaybolmasına dair videolar olduğu iddiası hakkındaki soruya yanıt veren Trump, “Eğer böyle bir şey varsa Türkiye’den ses ve görüntü kayıtlarını istedik” dedi. Trump, bu konudaki tüm detayları Pompeo ile yapacakları görüşmede öğreneceğini belirtti.