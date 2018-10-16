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16 Ekim 2018 Salı 22:09

Trump, Suudi Veliaht Prens Selman’la telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'la telefonda görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, Selman’ın Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğu iddiasını reddettiğini belirterek, “Suudi Prens, olay hakkında başlatılan soruşturmanın hızla genişleteceğini, bu olay hakkında eksiksiz bir soruşturma yapacağını söyledi” dedi.
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