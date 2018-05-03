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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:52

Trump’ın CIA başkan adayı Haspel, Türkçe biliyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), kurumun direktörlüğünü geçici olarak yürüten Gina Hasbel hakkında 2 sayfalık bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. CIA’nın paylaştığı belgede Gina Haspel’in Türkçe bildiği ortaya çıktı.

Trump'ın CIA başkan adayı Haspel, Türkçe biliyor
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), kurumun direktörlüğünü geçici olarak yürüten Gina Hasbel hakkında 2 sayfalık bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. CIA’nın paylaştığı belgede Gina Haspel’in Türkçe bildiği ortaya çıktı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD’de Mike Pompeo’nun Dışişleri Bakanlığı görevini resmen üstlenmesinin ardından CIA’in direktörlüğünü geçici olarak yürüten Gina Hasbel hakkında 2 sayfalık bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan bilgiye göre Gina Hasbel’in, 2014 ve 2017 yılları arasında CIA Avrupa bölümü istasyon şefi olarak görev yaptığı, 2005 ve 2008 yılları arasında ise operasyonlar şefi olarak çalıştığı bildirildi. Hasbel’in Orta Avrasya’da Rus operasyonlarının genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ve Rusça ile Türkçe öğrenmek için dersler aldığı belirtildi.

Hasbel Trump tarafından bir kaç gün önce CIA başkan adayı olarak gösterildiğinde, “Başkan Trump’a, CIA’in bir sonraki direktörü olarak aday gösterilme fırsatı için ve bana olan güveninden dolayı teşekkür ederim" şeklinde açıklama yapmıştı. Hasbel, "Eğer kabul edilirse, Başkan Trump’a ofisindeki ilk yılında olağanüstü istihbarat desteğini sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

ABD Senatosu onaylarsa, Haspel CIA’nın ilk kadın direktörü olacak, fakat ABD basınında Haspel’in 2002 yılında Tayland’da 2 şüpheli El Kaide üyesinin gizli bir hapishanede su işkencesi görmesiyle ilgili bağlantıdan dolayı adaylığına gölge düşmüş olduğu vurgulanmıştı.

2014 yılında yayınlanan, Bush dönemi işkencesi ile ilgili hükümet belgelerini inceleyen İşkence Raporu kitabının yazarı Larry Siems, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Ajansta kalmayı başarabilmesi, ajansta yükselmesi ve şu anda yönetmenliğe uygun olması gerçeği derinden rahatsız edici olmalı" demişti.

Hasbel’in ayrıca 2005 yılında CIA’in sorgulama videolarının imhasını için bir belge düzenlediği bildirildi. Bir ABD Adalet Departmanı’nın kasetlerin tahrip edilmesiyle ilgili soruşturması sonuçlanmadan bitti, ancak bu olay, ABD’nin tutuklamaları ve sorgulamaları için soruşturmaların başlatılmasında dönüm noktası olmuştu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin Washington Yasama Dairesi müdür yardımcısı Christopher Anders, Haspel’in dirseklerine kadar işkence işine batmış olduğunu söylemiş, Senato’nun Hasbel’in adaylığına karar verinceye kadar CIA’in işkence konusunda gizliliği kaldırmasını istemişti. Bu istek Vietnam savaşı sırasında işkence edilen Arizona senatörü John McCain tarafından da tekrarlanmıştı. McCain, "Haspel, onay süreci boyunca CIA’nın sorgulama programına katılımının niteliğini ve kapsamını açıklamalıdır" demişti. McCain, eski Başkan Bush dönemindeki ABD işkencelerinin Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olduğunu ifade etmişti.

Gina Haspel’in ABD Senatosundaki onay süreci 9 Mayıs’ta başlayacak.
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