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25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:54

Trump’ın Hollywood Bulvarı’ndaki yıldızı tahrip edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ünlü Hollywood Bulvarı’ndaki yıldızı, sabah saatlerinde bir kişi tarafından tahrip edildi.

Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızı tahrip edildi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ünlü Hollywood Bulvarı’ndaki yıldızı, sabah saatlerinde bir kişi tarafından tahrip edildi.

ABD’nin Hollywood Bulvarı’nda Donald Trump’ın isminin yazılı olduğu yıldızı bir kişi tarafından kazmayla tahrip edildi. Los Angeles Polisi tarafından yapılan açıklamada, 2 yıl önce ünlülerin isimlerinin yazılı olduğu kaldırıma yerleştirilen Donald Trump yıldızının tahrip edildiğini, saldırganın bir gitar kılıfında taşıdığı kazmayla kırarak yıldızı dağıttığını açıkladı. Saldırganın olay yerinden kaçmadan önce polisi arayarak haber verdiği ifade edildi.

Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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