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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:37

Trump’ın istediği Andrew Brunson’un evinde hareketlilik var

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’a ev hapsi kararının çıkmasının ardından papazın İzmir’in Konak ilçesindeki evinde...

Trump'ın istediği Andrew Brunson'un evinde hareketlilik var
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’a ev hapsi kararının çıkmasının ardından papazın İzmir’in Konak ilçesindeki evinde hareketlilik başladı. Eve gelen polisler de apartman içerisini kontrol ederek binayı kontrol altına aldı.

İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında yeni bir karar vermişti. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar vermişti. Bunun üzerine bu olay dünya basınında da geniş yer buldu. Çıkan kararda Amerikalı rahibe yurt dışına çıkış yasağı da konulurken, Brunson’un Konak ilçesindeki evinde de hareketlilik başladı.

Eşi haberi alır almaz evden ayrıldı

Bölgeye gelen polis ekipleri, Brunson’un dairesinin bulunduğu apartmanın içerisine girdi ve bir takım önlemler aldı. Öte yandan, papazın ev hapsine alındığını öğrenen vatandaşlarda evi meraklı gözlerle inceledi. Andrew Brunson’un eşinin de haberi alır almaz evden ayrıldığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde konuyu gündeme getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’un davası 12 Ekim tarihine ertelenmişti.
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