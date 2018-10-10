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10 Ekim 2018 Çarşamba 20:29

Trump’tan Kaşıkçı açıklaması: “Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında, “Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum” dedi.

Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: 'Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum”
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında, “Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Suudi Arabistan yetkilileri ile konuştuğunu ve yaşananların son derece kötü bir durum olduğunu belirterek, "Bu olayın derinlemesine araştırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz”

Konu hakkında Türkiye ile iletişimde olduklarını söyleyen ABD Başkanı, "Suudi yetkililerle görüştüm, bu son derece kötü bir durum. Suudi Hükümeti’nden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı. Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, bu olayın sonuna kadar gideceğiz. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısını Beyaz Saray’da görmek ve ağırlamak istiyorum" dedi.
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