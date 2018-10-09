09 Ekim 2018 Salı 16:49

TSK: "Hakkâri bölgesinde devam eden operasyonlarda 09 Ekim 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile iki kahraman sivil görevli personelimiz yaralanmıştır

IHAAW164930-GEN/09-10-2018 - TSK: "Hakkâri bölgesinde devam eden operasyonlarda 09 Ekim 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile iki kahraman sivil görevli personelimiz yaralanmıştır." 09.10.2018 16:49:30 TSI NNNN