TSK, Hama’ya bir konvoy daha gönderdi

Türkiye Silah Kuvvetleri, Suriye’nin Hama kentindeki gözlem noktalarını güçlendirmek için yeni bir konvoy gönderdiği bildirdi.

Türkiye Silah Kuvvetleri, Suriye’nin Hama kentindeki gözlem noktalarını güçlendirmek için yeni bir konvoy gönderdiği bildirdi.

Türkiye Silah Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Hama kentindeki gözlem noktalarını güçlendirmek için gönderdiğin konvoy Hama’nın kuzeyine ulaştı. Geçtiğimiz hafta da yine askeri bir konvoy Shir Magar ve Murak’taki gözlem noktalarına ulaşmıştı.