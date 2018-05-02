TSK: "Irak kuzeyi Avaşin/Basyan bölgesinde 2 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar imha edilmiş ve silahlı 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
IHAAW155715-GEN/02-05-2018 - TSK: "Irak kuzeyi Avaşin/Basyan bölgesinde 2 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar imha edilmiş ve silahlı 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" 02.05.2018 15:57:15 TSI NNNN