IHAAW155715-GEN/02-05-2018 - TSK: "Irak kuzeyi Avaşin/Basyan bölgesinde 2 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar imha edilmiş ve silahlı 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" 02.05.2018 15:57:15 TSI NNNN

IHAAW155715-GEN/02-05-2018 - TSK: "Irak kuzeyi Avaşin/Basyan bölgesinde 2 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar imha edilmiş ve silahlı 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" 02.05.2018 15:57:15 TSI NNNN

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