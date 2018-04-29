TSK: 'Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 28 Nisan 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan h

IHAAW142322-GEN/29-04-2018 - TSK: "Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 28 Nisan 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." 29.04.2018 14:23:22 TSI NNNN

IHAAW142322-GEN/29-04-2018 - TSK: "Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 28 Nisan 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." 29.04.2018 14:23:22 TSI NNNN

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