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11 Ekim 2018 Perşembe 02:21

TSK, "Mavi Balina Tatbikatı"na ilişkin görüntüleri paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen MAVİ BALİNA-2018 Davet Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri yayınladı.TSK’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz’de...

TSK, 'Mavi Balina Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen MAVİ BALİNA-2018 Davet Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri yayınladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz’de 28 Eylül 2018 tarihinde başlayan ve NATO’ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkelerin katıldığı MAVİ BALİNA-2018 Davet Tatbikatı’nın 7 Ekim 2018 tarihinde sona erdiği belirtilerek, "Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz ve hava unsurlarının yanı sıra, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de yer alan Türkiye, Hollanda ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait üç fırkateyn ve üç helikopter ile ABD, Pakistan ve Romanya’nın deniz ve hava vasıtaları da iştirak etmiştir" denildi.

Açıklamada, Tatbikata ayrıca NATO Müttefik Deniz Komutanlığı karargahı ile Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’dan da personelin katıldığı, Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği ifade edildi.
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