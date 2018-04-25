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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:18

TSK personeli maaşlarına iyileştirme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere iyileştirme yapıldı.

TSK personeli maaşlarına iyileştirme
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere iyileştirme yapıldı.

TSK personelinin beklediği 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi, 18 Nisan’da onaylandı. Buna göre özlük haklarını 926 Sayılı Personel Kanunu’na göre alan subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.
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