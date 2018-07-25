TSK, TCG Gediz’in NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) kapsamında icra ettiği eğitimlere ilişkin görüntüleri paylaştı.TCG Gediz, 6 Nisan-25 Temmuz tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) kapsamında düzenlenen eğitimlere katıldı. TSK, TCG Gediz’in katıldığı denizde ikmal, geçiş, helikopter inişi, Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyine geçiş eğitimlerinin yanısıra Lizbon Limanı’na yapılan ziyaretin ve Baltık Denizi’ndeki seyrin görüntülerini paylaştı.
TSK, TCG Gediz’in NATO eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı
TSK, TCG Gediz’in NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) kapsamında icra ettiği eğitimlere ilişkin görüntüleri paylaştı.