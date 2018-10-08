TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Ekim 2018 tarihinde 57’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir".
IHAAW141401-GEN/08-10-2018 - TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Ekim 2018 tarihinde 57’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir". 08.10.2018 14:14:01 TSI NNNN