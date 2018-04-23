Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, çocuklara okul malzemesi, kıyafet ve ayakkabı hediye etti.TSK, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Mehmetçik, Gaziantep Belediyeleri ile koordineli olarak bölgede yaklaşık 550 çocuğa okul malzemesi, kıyafet ve ayakkabı hediye ederek 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı.
TSK’dan 23 Nisan’da Suriyeli çocuklara hediye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, çocuklara okul malzemesi, kıyafet ve ayakkabı hediye etti.TSK, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki çocukların...