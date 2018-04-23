TSK’dan 23 Nisan’da Suriyeli çocuklara hediye

TSK, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Mehmetçik, Gaziantep Belediyeleri ile koordineli olarak bölgede yaklaşık 550 çocuğa okul malzemesi, kıyafet ve ayakkabı hediye ederek 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, çocuklara okul malzemesi, kıyafet ve ayakkabı hediye etti.

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