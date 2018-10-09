Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TCG Preveze denizaltısının gün batımında seyir halindeki fotoğrafını paylaştı.TSK’nın sosyal medya hesabı twitterdan paylaştığı TCG Preveze denizaltısının gün batımında seyir halindeki fotoğrafı takipçiler tarafından yoğun ilgili gördü.
TSK’dan ilgi gören paylaşım
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TCG Preveze denizaltısının gün batımında seyir halindeki fotoğrafını paylaştı.TSK’nın sosyal medya hesabı twitterdan paylaştığı TCG Preveze denizaltısının gün batımında seyir halindeki fotoğrafı...