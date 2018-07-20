Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs mutlu Barış Harekatının 44’üncü yıl dönümü dolayısıyla o döneme ait görüntülerin yer aldığı bir klip paylaştı.TSK’dan yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtının 44’üncü Yıl Dönümünde Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" denildi.
TSK’dan Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtının 44’üncü Yıl Dönümünü paylaşımı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs mutlu Barış Harekatının 44’üncü yıl dönümü dolayısıyla o döneme ait görüntülerin yer aldığı bir klip paylaştı.