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20 Temmuz 2018 Cuma 08:18

TSK’dan Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtının 44’üncü Yıl Dönümünü paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs mutlu Barış Harekatının 44’üncü yıl dönümü dolayısıyla o döneme ait görüntülerin yer aldığı bir klip paylaştı.

TSK'dan Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtının 44'üncü Yıl Dönümünü paylaşımı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs mutlu Barış Harekatının 44’üncü yıl dönümü dolayısıyla o döneme ait görüntülerin yer aldığı bir klip paylaştı.

TSK’dan yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtının 44’üncü Yıl Dönümünde Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" denildi.
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