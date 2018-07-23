23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:22 TSK’dan yapılan açıklamada, "Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silah IHAAW082229-GEN/23-07-2018 - TSK’dan yapılan açıklamada, "Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 23.07.2018 08:22:29 TSI NNNN

IHAAW082229-GEN/23-07-2018 - TSK’dan yapılan açıklamada, "Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 23.07.2018 08:22:29 TSI NNNN