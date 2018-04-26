26 Nisan 2018 Perşembe 10:39

TSK:"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 24 Nisan 2018 tarihinde görevli olduğu Mare Üs Bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak

IHAAW103910-GEN/26-04-2018 - TSK:"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 24 Nisan 2018 tarihinde görevli olduğu Mare Üs Bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." 26.04.2018 10:39:10 TSI NNNN