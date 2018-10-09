TSK:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 08 Ekim 2018 tarihinde MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
IHAAW165319-GEN/09-10-2018 - TSK:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 08 Ekim 2018 tarihinde MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. " 09.10.2018 16:53:19 TSI NNNN