20 Temmuz 2018 Cuma 08:12 TSK:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine 19 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. " IHAAW081231-GEN/20-07-2018 - TSK:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine 19 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. " 20.07.2018 08:12:31 TSI NNNN

IHAAW081231-GEN/20-07-2018 - TSK:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine 19 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. " 20.07.2018 08:12:31 TSI NNNN