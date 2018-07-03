TSK:'Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiş; silahlı dört terörist etkisiz hale getirilm

IHAAW081242-GEN/03-07-2018 - TSK:"Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiş; silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. " 03.07.2018 08:12:42 TSI NNNN

IHAAW081242-GEN/03-07-2018 - TSK:"Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiş; silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. " 03.07.2018 08:12:42 TSI NNNN

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