IHAAW191420-GEN/24-04-2018 - TSK:"Irak’ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. " 24.04.2018 19:14:20 TSI NNNN

IHAAW191420-GEN/24-04-2018 - TSK:"Irak’ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. " 24.04.2018 19:14:20 TSI NNNN

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