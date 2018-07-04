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04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:15

TSK:"Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, silahlı 11 terörist etki

IHAAW081508-GEN/04-07-2018 - TSK:"Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, silahlı 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. " 04.07.2018 08:15:08 TSI NNNN

TSK:'Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, silahlı 11 terörist etki
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IHAAW081508-GEN/04-07-2018 - TSK:"Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, silahlı 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. " 04.07.2018 08:15:08 TSI NNNN
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