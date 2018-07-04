TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Temmuz 2018’de, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
IHAAW155532-GEN/04-07-2018 - TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Temmuz 2018’de, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 04.07.2018 15:55:32 TSI NNNN