IHAAW155532-GEN/04-07-2018 - TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Temmuz 2018’de, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 04.07.2018 15:55:32 TSI NNNN

IHAAW155532-GEN/04-07-2018 - TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Temmuz 2018’de, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 04.07.2018 15:55:32 TSI NNNN

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