TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 06 Ekim 2018 tarihinde 56’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
IHAAW145744-GEN/06-10-2018 - TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 06 Ekim 2018 tarihinde 56’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 06.10.2018 14:57:44 TSI NNNN