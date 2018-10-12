TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Ekim 2018 tarihinde 59’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
IHAAW133626-GEN/12-10-2018 - TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Ekim 2018 tarihinde 59’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 12.10.2018 13:36:26 TSI NNNN