TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Ekim 2018 tarihinde 61’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
IHAAW140859-GEN/16-10-2018 - TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 16 Ekim 2018 tarihinde 61’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." 16.10.2018 14:08:59 TSI NNNN