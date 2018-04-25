TSYD Bursa’dan Bozbey’e ziyaret

Göreve yeni seçilen Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi’nin yeni yönetimi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Halk Evi’ndeki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yeni yönetimin yapılan çalışmaları ve hedefler ele alındı. Bursa’da spora en büyük desteği veren kurumlardan biri olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa sportif anlamda potansiyeli olan bir şehir. Bursaspor da şehir için önemli marka değeridir. Spor gelecek nesillerin şekillenmesinde önemli rol oynar. Kurum olarak bu nedenle yıllardır sporun en büyük destekçilerindeniz. Bu desteğin en iyi örneklerinden biri de Beşevler’de yaptığımız stadyum. Bursaspor’un merhum Başkanı İbrahim Yazıcı’nın adını yaşatacak stadyumun açılışını 7 Mayıs’ta gerçekleştireceğiz. TSYD Bursa ailesinin de her zaman yanında olacağız ” dedi.

TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de Nilüfer Belediyesi’nin desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, önümüzdeki süreçte de iş birliğinin artacağını söyledi. Ekmekçi ziyaret sonunda Başkan Bozbey’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.