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27 Nisan 2018 Cuma 16:40

TSYD ve Spor Toto’dan ’Spor hayattır’ etkinliği

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin birlikte organize ettiği "Spor Hayattır" etkinliği, Mamak ilçesindeki Çiğiltepe Ortaokulunda yapıldı.

TSYD ve Spor Toto'dan 'Spor hayattır' etkinliği
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin birlikte organize ettiği "Spor Hayattır" etkinliği, Mamak ilçesindeki Çiğiltepe Ortaokulunda yapıldı.

TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilere "çevrenizi ve dostlarınızı spora davet edin" çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Çocuklarımız, gençlerimiz ülkemizin sıkıntı çektiği, maddi ve manevi kayıplar yaşadığımız madde bağımlılığından uzak durmalı. Büyüklerin de bu konuda onlara yardımcı olması gerekiyor. Bugünün çocukları, yarınlarımızda ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak. Sağlıklı nesiller spor yapılarak yetişir. Hangi dalda olursa olsun mutlaka spor yapın. Spor yapmak isteyenlerin önünde hiçbir engel olmamalı."

MKE Ankaragücü futbolcusu Yusuf Abdioğlu da, "Ankara’nın en büyük değeri Ankaragücü’nün bir bireyi olarak buradayım. Madde bağımlılığından uzak durursanız geleceğiniz güzel olur" ifadelerini kullandı.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Antrenörü Ayhan Çelik, aşılamayacak engelin bulunmadığının altını çizerek, öğrencilere spor yapmaları çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Ankaragücü futbolcusu Yusuf Abdioğlu, Çiğiltepe Ortaokulunun şampiyon kız futsal takımı öğrencileriyle gösteri amaçlı maç yaparak imza dağıttı, fotoğraf çektirdi.

TRT’nin sevilen programı “Engelsiz Spor”u hazırlayıp sunan TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Cem Çınar’ın Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncuları ile yaptığı maç da ilgiyle izlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün destek verdiği etkinlik, öğrencilere atletizm, badminton ve Tenis Federasyonlarının katkılarıyla temin edilen çeşitli spor malzemelerinin dağıtımıyla sona erdi. Çiğiltepe Ortaokulu Müdürü İsmail Hakkı Pektürk ve öğretmenler, Spor Toto Teşkilatı’nı temsilen İlhan Demir’e, TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyeleri Nihat Uçar, Metiner Erdem, Altan Atun, Cem Çınar, İbrahim Ateşoğlu ile akreditasyon sorumlusu Figen Asiler’e çiçek takdim ettiler.
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