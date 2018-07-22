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22 Temmuz 2018 Pazar 13:03

TTK tarafından Ermeni Meselesi temalı kısa filmler yayınlandı

Türk Tarih Kurumu (TTK), 5 dilde 7 bölümlü Ermeni Meselesi temalı kısa filmler yayınladı.

TTK tarafından Ermeni Meselesi temalı kısa filmler yayınlandı
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Türk Tarih Kurumu (TTK), 5 dilde 7 bölümlü Ermeni Meselesi temalı kısa filmler yayınladı.

TTK, "Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne İsyanı, Terör ve Propaganda" başlığı altında Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca dillerinde 7 bölümlü yerli ve yabancı kamuoyunu bilgilendirmek üzere filmler hazırladı. TTK tarafından yayınlanan filmler; 1915 Terör ve İsyan, 1915 Tehcir ve İskân, Diaspora, Diplomasi ve Propaganda, Asala: Ateş ve Kan, Sahte Belgeler ve Gerçekler, Tarihsiz Diplomasi, İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim bölümlerinden oluşuyor.
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