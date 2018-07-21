GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:03

TTK’da patlama: 4 yaralı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde istim (hava) borusu patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde hava borusu patladı. Patlama sonrası ocakta toz bulutu meydana...

TTK'da patlama: 4 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde istim (hava) borusu patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde hava borusu patladı. Patlama sonrası ocakta toz bulutu meydana geldi. Ocakta bulunan Cemal Alacalı, Necati Bodur, Soner Kürekçi ve Orhan Aydoğan hafif şekilde yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkartılan maden işçileri ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınan maden işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku