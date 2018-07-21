Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde istim (hava) borusu patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde hava borusu patladı. Patlama sonrası ocakta toz bulutu meydana geldi. Ocakta bulunan Cemal Alacalı, Necati Bodur, Soner Kürekçi ve Orhan Aydoğan hafif şekilde yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkartılan maden işçileri ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınan maden işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TTK’da patlama: 4 yaralı
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde istim (hava) borusu patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde hava borusu patladı. Patlama sonrası ocakta toz bulutu meydana...