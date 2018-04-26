Tufan: 'Teröre yapılan yardımlar bizleri üzüyor'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Türkiye’nin uzun yıllardır terörle mücadelesini sürdürdüğünü söyleyerek, "Teröristlere, NATO üyesi ülkeler tarafından silah veriliyor olması bizi ciddi bir şekilde üzüyor" dedi.Mersin...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Türkiye’nin uzun yıllardır terörle mücadelesini sürdürdüğünü söyleyerek, "Teröristlere, NATO üyesi ülkeler tarafından silah veriliyor olması bizi ciddi bir şekilde üzüyor" dedi.

Mersin Limanı’nı ziyaret için kente gelen, NATO’ya bağlı Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı, Tuğamiral Mike Utley Obe ve beraberindeki 8 kişilik görev grubu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan’ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili konuşan Tufan, NATO üyesi müttefik ülkelerin işbirliği yapmalarının ve ilişkilerini geliştirmelerinin öneminden bahsedildiğini açıkladı.

Türkiye’nin uzun zamandır NATO çatısı altında olduğunu belirten Tufan, "Ülkemiz yıllardır önemli bir terör olayı yaşıyor. Biz terörle mücadele konumuzu NATO üyesi dostlarımıza atlatmakta güçlük çekiyoruz. Konuyu insan hakları konusu gibi algılıyor olabilirler ama bu doğru değil" dedi. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumak istediğini belirten Tufan, NATO üyesi dost ülkelerin, Türkiye’nin terörle mücadelesini siyasi bir mücadele olarak düşündüklerini ama durumun düşündükleri gibi olmadığını ifade etti.

"Teröre yapılan yardımlar bizleri üzüyor"

Bazı NATO üyesi ülkeler tarafından terör örgütlerine silah yardımı yapıldığını söyleyen Tufan, "Terör kötüdür ve terörün ülkesi olmaz. Terör bütün dünya için kötüdür ve topyekun mücadele etmeliyiz. Türkiye’nin terörle mücadelesi şimdiye kadar 500 milyar dolara mal olmuştur ve bu teröristlere NATO üyesi ülkeler tarafından silah veriliyor olması bizi ciddi bir şekilde üzüyor" şeklinde konuştu.

"İşbirliği yapılması oldukça önemli"

Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Mike Utley Obe ise, NATO müttefikleri olarak birlikte çalışılması ve işbirliği yapılmasının oldukça önemli olduğunu söyleyerek, "Ortak savunma ve güvenliği birlikte sağlayabiliriz. Bizim görevimiz önemli parçadan oluşuyor. Birincisi Akdeniz ve Karadeniz’de askeri, güvenlik ve insani yardım gerekleri için her an göreve hazır bir kuvvet oluşturmak. İkincisi sadece NATO üyelerine değil aynı zamanda NATO’nun işbirliği yaptığı dost ülkelerle savunma işbirliği alanları geliştirmek. Üçüncüsü ise NATO olarak bölgedeki NATO üyesi olmayan ülkelerle işbirliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak konusunda önemli bir üs görevi üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Obe, Tufan’ın dile getirdiği her sorunu dinlediğini ve konuyu NATO merkezi Brüksel’e ileteceğini kaydetti.