Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: “Bozuk gıdalarla ilgili caydırıcı yaptırım yok”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla ilgili firmalara caydırıcı bir yaptırım uygulanmadığını belirterek, “Kesinlikle o işletmeler kapatılmalı, sağlığımızla oynamak o kadar...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla ilgili firmalara caydırıcı bir yaptırım uygulanmadığını belirterek, “Kesinlikle o işletmeler kapatılmalı, sağlığımızla oynamak o kadar ucuz olmamalı” dedi.

Toplumun bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıdaların ne yapılacağına dair bilinçli olmadığını belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu tür ürünlerin satın alınan firmaya iadesinin geçerli bir çözüm olmayacağının altını çizdi. Şahin, “Bizde gıda bozukluklarında maalesef sineye çekme gibi bir durum var. Her şeyden önce bozuk gıdanın yol açacağı sonuçları bilmiyoruz. Bozuk bir gıda aldık, karnımız ağrımaya başladı, doktora gidip ilaç alıyoruz ama bozuk gıdayı iade etmiyoruz. Bütün bunlar aslında ülke ekonomisine zarar veriyor; sadece bozuk bir gıdadan dolayı doktor hizmeti ve ilaç alımı gerçekleşiyor” dedi.

"Bozuk gıdayı markete teslim etmek çözüm değil"

Şahin, bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş bir gıda satın alındığında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş bir ürün alıp alışveriş yaptıktan kısa bir süre sonra fark fakat bu doğru bir yöntem değil. Çünkü biz marketin niyetini bilmiyoruz. Bize son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk gıda satan bir market bize paramızı verip bir başkasına da satabilir. Bu, ta ki o kişiler itiraz edene kadar devam edebilir. Onun için yapmamız gereken bunu iade ettiğimiz gibi ilgili birimlere bildirip o ürünlerin toplatılmasını sağlamaktır. Diyelim ki son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk olduğunu tespit ettiğimiz bir ürün aldık, zincirleme olarak gerek zabıta, gerekse Gıda İl Müdürlüklerine şikayette bulunabiliriz. Bütün bu şikayetler sonucunda bu firmalara gerek bozuk gıda satışı, gerekse son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattıkları için cezai işlem uygulanır ve orada bir sonuç elde edebiliriz.”

Bu tür gıdaların satışına dair yaptırımların yeterli ve caydırıcı olmadığını vurgulayan Şahin, “İlgili birimler o ürünleri topluyorlar ancak bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş firmalara ciddi bir yaptırım söz konusu olmuyor. Maalesef caydırıcı bir işlem yapılmıyor. Gıda gibi sağlığımızı etkileyen bir konuda sadece ürünleri toplamak, o ürünleri yok etmek caydırıcı değildir. Asıl olan daha caydırıcı yaptırımlar uygulamaktır ki, bunun bedeli parayla bile ölçülemez. Kesinlikle o işletmeler kapatılmalı, sağlığımızla oynamak o kadar ucuz olmamalı” ifadelerini kullandı.