TÜMSİAD Trabzon Şubesinden MKE’ye çağrı

TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, Makine Kimya Endüstrisinin (MKE) Trabzon’a şube açmasını istediklerini söyledi.

TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, ülke olarak yeni bir ekonomik dönüşüm için çabaladıklarını belirterek, "Her şeyi değerlendirmek zorundayız. Özellikle ithalatın önünü kesecek, yerli üretimi artıracak ve ihracatın önünü açacak her çalışmayı desteklemeliyiz" dedi.

Atmaca, ekonomik fırsatları iyi değerlendirmek zorunda olduklarını belirterek, "Malum bölgemizde silah ruhsatı ülkemizin her tarafından çok daha fazla. Bu durumu bölgemiz için bir ekonomik fırsat haline getirmeliyiz. Mevcut durumda yerli ve yabancı tabancalarda aynı ÖTV dilimi uygulanmaktadır. Bu bize göre yanlış bir uygulamadır. Son dönem yaşadıklarımızı hatırlayalım. Pek çok yabancı silah üreticisi ülkemize silah göndermeyerek ambargo uyguladı. Bu durum yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yeterlidir. Biz kendi üretimimize sahip çıkmalıyız. Bölgemizde ’Tisaş’ gibi bir markamız var. Giresun’da, Samsun’da da aynı şekilde yerli üretim yapan firmalarımız var. Bu firmalarımızın önünü daha iyi açmalıyız. ÖTV farkı uygulanması durumunda bu markalarımızın önü açılacak, halkımızı yerli üretime yönlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Makina Kimya Endüstrisinin Trabzon’da şube açması gerektiğini belirten Atmaca, "Trabzon, Rize ve yakın illerden silah ruhsatı alan vatandaşımız, buradan Ankara’ya veya İstanbul’a gidip silahını teslim almak durumunda kalıyor. Bu hem masraf hem de zaman kaybına sebep olmaktadır. Biz Makine Kimya Endüstrisinin Trabzon’a bir şube açmasını istiyoruz. Bu durum hem halkımız için önemli bir hizmet olacak hem de yerli markalara verilecek destekle yerli firmaların önünü daha da açacaktır. Ekonomimize katkı sağlayacak her şeyi düşünmek zorundayız. Ben ilgililerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.