Tuncelililer yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Türkiye’de ilk kez Tunceli’de düzenlenen Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası’nda Tuncelililer de ikili uçuşlarla kenti gökyüzünden izleme heyecanını yaşadı.

Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu koordinesiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Türkiye Şampiyonası’na 35’i yamaç paraşütçüsü olmak üzere teknik heyetle birlikte toplam 80 kişi katılırken vatandaşlar da şampiyonaya yoğun ilgi gösterdi. Şampiyonanın ikinci hem akrobasi hem de tandem (ikili) uçuşları gerçekleştirildi. Yamaç Paraşütü pilotlarıyla, tandem uçuşu yapan Tunceliler, bir taraftan heyecan yaşarken diğer taraftan kentin güzelliğini kuş bakışı görme şansı buldu.

Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saim Yılmaz, “Burada yaptığımız organizasyon Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi şampiyonası. 8 yıl sonra ilk defa oluyor. Burada Türk milli takımımızı seçeceğiz ve yurtdışındaki müsabakalarımıza göndereceğiz. Tunceli halkını da bu işin içine çekmek istedik. Şu anda Tunceli’deki insanlarımızı da uçurmaya çalışıyoruz tandemle” dedi.

Şampiyona için Ölüdeniz’den geldiğini belirten sporcu Abdullah Turan ise, “Özellikle Türkiye’de ilk defa olması benim için çok güzel bir şey. Türk hava sporları federasyonu ve Tunceli belediyesinin katkılarıyla düzenlenen bu yarışma bize olduğu gibi, Tunceli halkına da kente de büyük katkı sağlıyor. Milli takım da seçileceği için ayrıca mutluyum” diye konuştu.

Yamaç paraşütü yarışmasının Türkiye’de ilk kez Tunceli’de düzenlendiğini belirten Federasyonun Tunceli İl Temsilcisi Nazım Arslan’da, "Şampiyonanın ilimizde yapılması ilimizin tanıtımı açısından çok önemli. İlimiz rafting, kano gibi akarsu sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü gibi hava sporlarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Teknik olarak bir eksiğimiz kalmadı. Zor olan bu organizasyondan alnımızın akıyla çıktık. Avrupa ve dünya şampiyonalarına da ev sahipliği yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

İkinci günde, Tandem uçuşları, flyboard ve akrobasi gösterilerinin yer aldığı şampiyona bugün düzenlenecek olan ödül töreninin ardından sona erecek.