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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:16

Tunceli’nin "Ulukale Dutu” da tescillendi

Tunceli’nin yöresel lezzetleri arasında yer alan Çemişgezek Ulukale Dutu, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret tescili yapıldı.Yaklaşık 2 ay süreyle meyve veren, Türkiye’nin diğer yörelerinde yetişen dutlara göre daha küçük...

Tunceli'nin 'Ulukale Dutu” da tescillendi
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Tunceli’nin yöresel lezzetleri arasında yer alan Çemişgezek Ulukale Dutu, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret tescili yapıldı.

Yaklaşık 2 ay süreyle meyve veren, Türkiye’nin diğer yörelerinde yetişen dutlara göre daha küçük yapıda, uzun saplı, çekirdeksiz ve beyaz renkte olan Çemişgezek Ulukale Dutu’nun, coğrafi işaret tescilinin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Çemişgezek Ulukale Dutu’nun üretimini geliştirmek, ayırt ediciliğini ortaya koymak, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, biyoçeşitliliği korumak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yapılan başvuru sonrası, Ulukale Dutu’nun Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret tescili yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Tunceli Dağ Sarımsağının da coğrafi işaret tescilinin yapıldığını anımsatan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Çemişgezek Ulukale Dutu’nun da tescillenmesiyle üretici potansiyelinin artacağına dikkat çekti.

Vali Sonel, “Amacımız, yöresel ürünlerin üretici ve tüketici nezdinde güvenilirliğini artıran bu işaretle, üreticilere daha fazla gelir elde edilmesini sağlarken, tüketicilere de yerinde üretildiğine dair garanti sağlamaktadır. Başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu ile koordinasyonlu bir şekilde gerçekleşen çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde yayımlandı. Bu aşamadan sonra yasal olarak ilgili bülten aracılığıyla ilanda kalacak olan başvurumuz, ilanda beklenilmesi gereken süre sonrasında tescil işlemini tamamlayacaktır.Çemişgezek Ulukale Dutu’nun coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla, hem üretici potansiyeli arttırılacak hem de ilimizin tanıtımı noktasında önemli bir gelişme yaşanacaktır.” dedi.

Sonel, Ulukale Dutu’nun üretimini daha ileri seviyeye götüreceklerini de kaydetti.
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