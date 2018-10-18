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18 Ekim 2018 Perşembe 09:13

Tunus’taki sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti

Tunus’ta şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Tunus'taki sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti
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Tunus’ta şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Tunus’un Kassarin bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Tunus’un Zağvan, Kayravan ve Kaf bölgelerinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel hayatı felç etti. Sel nedeniyle altyapı ciddi zarar görürken büyük maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, şiddetli yağışlara karşı halka dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda çalışmalar askıya alındı.

Öte yandan yaklaşık bir ay önce Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil kentinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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