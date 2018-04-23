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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:30

Tüp bebek fil için doğum günü sürprizi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin en büyük üyelerinden birisi olan ve tüp bebek yöntemiyle doğan Gabi isimli filin 13’üncü yaş günü için kutlama yapıldı.

Tüp bebek fil için doğum günü sürprizi
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin en büyük üyelerinden birisi olan ve tüp bebek yöntemiyle doğan Gabi isimli filin 13’üncü yaş günü için kutlama yapıldı.

325 tür ve 7 bin 100 adet hayvan bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin üyelerinden 5 ton ağırlığındaki dünyanın ilk tüp bebek fili olan Gabi’ye yapılan doğum günü sürprizine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Filin kendi barınağı içerisine hazırlanan "13. Yaş" yazılı yiyecek ve kalp şeklinde hazırlanmış değişik sebze ve meyvelerden oluşan sembolik pastanın kesilmesinin ardından file gerçek pasta yedirildi. Mum dikilen doğum günü pastasının üzerinde ise "Gabi 13 yaşında" yazıldı. Gabi’ye pastayı kendisi yediren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ardından file havuç ve elma da ikram etti.

55 bin ziyaretçi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyareti ücretsiz olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni 55 bin kişi ziyaret etti. Hayvanat bahçesinde filin doğum günü partisi ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gabi’nin en büyük özelliği dünyadaki ilk tüp bebek fil olmasıdır. Fil dünyasında 13 yaşında 1. yaşlarını kutluyorlar. Çünkü 90 yaşına kadar yaşayan filler var. Ortalama 13 yılda bir yaş günleri kutlanıyor. Onun için Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeyiz. O yüzden bu tüp bebek fili nasıl 13 yaşına kadar getirdiğimizi nasıl önemsediğimizi göstermek adına burada bir doğum günü sürprizi hazırladık. Kendi ellerimizle Gabi’mizi besledik. Havuç, elma, keçi boynuzu ve pastasını yedirdik. Ve Gabi şu an kalbin içerisinde 13 yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlara kebap ve baklava ile bakılıyor

Şahin, hayvanat bahçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’a hediye edilen aslanlara da bakıldığını hatırlatarak, yavru aslanların baklava ve kebap ile gerçek bir aslana dönüştürüldüğünü kaydetti. Şahin, "Hayvanat bahçemize en son Cumhurbaşkanımızın aslanlarını da getirdik. Geldiklerinde 40 kilo iken şu an 95 kilo geliyorlar. Bu da gastronomi şehri olmanın faydaları. Baklava ile kebaplar ile gerçek bir aslan haline getirdik" diye konuştu.
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