Turgulu’da 297 milyonluk yatırımı MHP’li Bahçeli açacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Kasım Perşembe günü Turgutlu’da 297 milyon TL’lik 81 projenin açılış ve temel atma törenine katılacak.



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Turgutlu 23 Kasım Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılacağı 81 proje ve 297 milyon liralık yatırımların temel atma ve açılış törenine hazırlanıyor. Tören öncesinde sevilen sanatçı Ahmet Şafak’ın alanda bir konser vereceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin teşrif edeceği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında gerçekleştireceğimiz 81 proje ve 297 milyon TL’lik liralık yatırımların temel atma ve açılış töreni öncesinde sevilen sanatçımız Ahmet Şafak Turgutlulu hemşerilerimizle buluşacak. Değerli sanatçımız Ahmet Şafak’ın birbirinden güzel parçalarıyla renklenecek törenimizde Turgutlumuz’da bir bayram havası yaşayacağız. Tüm halkımızı 23 Kasım Perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda saat 16.30’da başlayacak Ahmet Şafak konserimize, hem de saat 18.00’de gerçekleştireceğimiz açılış ve temel atma törenimize davet ediyorum” dedi.