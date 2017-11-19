Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 15:20

Turgulu’da 297 milyonluk yatırımı MHP’li Bahçeli açacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Kasım Perşembe günü Turgutlu’da 297 milyon TL’lik 81 projenin açılış ve temel atma törenine katılacak.Turgutlu 23 Kasım Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin...

Turgulu'da 297 milyonluk yatırımı MHP'li Bahçeli açacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Kasım Perşembe günü Turgutlu’da 297 milyon TL’lik 81 projenin açılış ve temel atma törenine katılacak.

Turgutlu 23 Kasım Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılacağı 81 proje ve 297 milyon liralık yatırımların temel atma ve açılış törenine hazırlanıyor. Tören öncesinde sevilen sanatçı Ahmet Şafak’ın alanda bir konser vereceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin teşrif edeceği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında gerçekleştireceğimiz 81 proje ve 297 milyon TL’lik liralık yatırımların temel atma ve açılış töreni öncesinde sevilen sanatçımız Ahmet Şafak Turgutlulu hemşerilerimizle buluşacak. Değerli sanatçımız Ahmet Şafak’ın birbirinden güzel parçalarıyla renklenecek törenimizde Turgutlumuz’da bir bayram havası yaşayacağız. Tüm halkımızı 23 Kasım Perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda saat 16.30’da başlayacak Ahmet Şafak konserimize, hem de saat 18.00’de gerçekleştireceğimiz açılış ve temel atma törenimize davet ediyorum” dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<